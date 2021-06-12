На "Олимпийском стадионе" в Баку прошел матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Уэльса и Швейцарии.
Швейцарцы, которые считались фаворитами матча, нанесли в два раза больше ударов (18 против 9), подали в три раза больше угловых (12 против 4) и владели мячом 64% игрового времени, но победить не смогли.
Счет в матче был открыт в дебюте второго тайма - Брель Эмболо забил головой после подачи углового.
Уэльс отыгрался на 74-й минуте, и тоже после стандарта. Валлийцы разыграли угловой, последовала подача, и Киффер Мур нанес точный удар головой. К слову, по ходу матча нападающий разбил голову.
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На 86-й минуте гол швейцарца Марио Гаврановича первым касанием после выхода на поле справедливо был отменен VAR из-за офсайда.
В концовке Швейцария могла вырвать победу, но Дэнни Уорд достал мяч из-под перекладины после удара Эмболо.
Уэльс - Швейцария - 1:1
Голы: Мур, 74 - Эмболо, 49
Уэльс: Уорд, К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам, Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3), Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)
Швейцария: Зоммер, Аканжи, Элведи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Шакири (Закария, 66), Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84)
Предупреждения: Мур - Шер, Мбабу
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Евро-2020: группа А
- 11 июня в матче-открытии Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Турции.
- Таким образом, Италия единолично возглавила группу А, а Швейцария и Уэльс набрали по 1 очку.
- Во 2-м туре 20 июня Италия сыграет с Уэльсом, а Швейцария встретится с Турцией.
- Матчи группы А проходят в Риме и Баку.
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