Команды обменялись голами, забитыми ударами головой.

На "Олимпийском стадионе" в Баку прошел матч 1-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Уэльса и Швейцарии.

Швейцарцы, которые считались фаворитами матча, нанесли в два раза больше ударов (18 против 9), подали в три раза больше угловых (12 против 4) и владели мячом 64% игрового времени, но победить не смогли.

Счет в матче был открыт в дебюте второго тайма - Брель Эмболо забил головой после подачи углового.

Уэльс отыгрался на 74-й минуте, и тоже после стандарта. Валлийцы разыграли угловой, последовала подача, и Киффер Мур нанес точный удар головой. К слову, по ходу матча нападающий разбил голову.

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На 86-й минуте гол швейцарца Марио Гаврановича первым касанием после выхода на поле справедливо был отменен VAR из-за офсайда.

В концовке Швейцария могла вырвать победу, но Дэнни Уорд достал мяч из-под перекладины после удара Эмболо.

Уэльс - Швейцария - 1:1

Голы: Мур, 74 - Эмболо, 49

Уэльс: Уорд, К. Робертс, Родон, Дэвис, Мефам, Моррелл, Аллен, Рэмси (Ампаду, 90+3), Бэйл, Мур, Джеймс (Брукс, 75)

Швейцария: Зоммер, Аканжи, Элведи, Шер, Мбабу, Джака, Фройлер, Родригес, Шакири (Закария, 66), Эмболо, Сеферович (Гавранович, 84)

Предупреждения: Мур - Шер, Мбабу

Видео голов

Евро-2020: группа А

11 июня в матче-открытии Евро-2020 сборная Италии разгромила сборную Турции.

Таким образом, Италия единолично возглавила группу А, а Швейцария и Уэльс набрали по 1 очку.

Во 2-м туре 20 июня Италия сыграет с Уэльсом, а Швейцария встретится с Турцией.

Матчи группы А проходят в Риме и Баку.

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Автор: Антон Дударь