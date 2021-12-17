Марк Мампасси прокомментировал свой переход в "Локомотив".

Защитник Марк Мампасси, который перешел из "Шахтера" в московский "Локомотив", заявил, что хочет и дальше выступать за юниорскую сборную Украины.

18-летнего игрока цитирует meta-ratings.com.ua.

"Считаю, что этот новый для меня вызов будет способствовать моему прогрессу, совершенствованию моего спортивного мастерства. Несмотря на продолжение карьеры в России, готов и дальше выступать за юниорскую сборную Украины, которую в марте следующего года в Нидерландах ждут поединки элит-раунда чемпионата Европы", - сказал Мампасси.

Он также отметил, что присоединится к "Локомотиву" в январе.

Напомним, что в последние годы футболисты, которые выступают в России, не вызываются в сборные Украины.

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Ранее российские СМИ сообщили, что в декабре Мампасси получит гражданство РФ, чтобы не считаться легионером в местном чемпионате.

Марк Мампасси: что о нем известно

Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" не играл.

В этом сезоне 18-летний Мампасси выступал в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 16 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.

У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19.

Автор: Антон Дударь