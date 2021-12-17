18-летний Марк Мампасси официально стал игроком российского клуба.

Защитник "Шахтера" Марк Мапмпасси, который в этом сезоне на правах аренды выступал за "Мариуполь", перешел в московский "Локомотив".

Ранее сообщалось, что Мампасси прошел медосмотр для "Локомотива", теперь же российский клуб официально объявил о трансфере.

Контракт подписан на пять лет. 18-летний центральный защитник будет выступать за "железнодорожников" под №18.

По неофициальной информации, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

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Журналист российского издания "Спорт-Экспресс" Максим Алланазаров в Telegram сообщил о том, что в декабре уроженец Донецка Мампасси получит российское гражданство и не будет считаться легионером.

Марк Мампасси: что о нем известно

Мампасси является воспитанником "Шахтера", но за первую команду "горняков" еще не играл.

В этом сезоне 18-летний Мампасси выступал в аренде за "Мариуполь". На его счету в этом сезоне 16 матчей, одна голевая передача и 6 желтых карточек.

У футболиста есть опыт выступлений за сборную Украины U-17, а также U-19.

Автор: Антон Дударь