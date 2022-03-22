Александр Алиев родился в Хабаровске, но воюет на стороне Украины.

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев служит в теробороне.

В интервью для "Бомбардир" 37-летний экс-футболист рассказал, чтобы он сделал с Путиным.

"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", – сказал Алиев.

Интересно, что Алиев родился в Хабаровске, но в подростковом возрасте переехал в Украину, где впоследствии принял наше гражданство. В его активе 28 поединков за национальную сборную Украины.

Александр частенько попадал в скандалы.

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