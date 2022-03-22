Александр Алиев / фото Footboom
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев служит в теробороне.
В интервью для "Бомбардир" 37-летний экс-футболист рассказал, чтобы он сделал с Путиным.
"Я ему просто скажу одно: "Шакал ты. У тебя ничего нет в душе". И просто перережу ему горло. Тогда будет мир во всем мире", – сказал Алиев.
Интересно, что Алиев родился в Хабаровске, но в подростковом возрасте переехал в Украину, где впоследствии принял наше гражданство. В его активе 28 поединков за национальную сборную Украины.
Александр частенько попадал в скандалы.