"Горняки" не смогли добыть ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов.

Во вторник, 7 декабря, донецкий "Шахтер" сыграл свой заключительный поединок этого сезона Лиги чемпионов. В 6-м туре группового этапа турнира "горнякам" противостоял молдавский "Шериф".

Поединок завершился столь же провальным результатом, каким и был весь этот сезон "Шахтера" на международной арене.

По итогу, донецкий "Шахтер" заработал 2 очка и занял последнее место в группе Лиги чемпионов, где их соперниками были мадридский "Реал", миланский "Интер" и молдавский "Шериф".

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов "Шахтер" показал худший результат в своей истории, побив сразу два антирекорда.

Во первых, впервые в своей истории "горняки" набрали за шесть матчей группового этапа всего два очка. Такой показатель является антирекордом для донецкого клуба. Ранее самым плохим показателем "оранжево-черных" был результат с 3 баллами в сезоне 2015/2016. Тогда в квартете с "Шахтером" был "Мальме", "Реал" и ПСЖ и дончане заняли третье место и вышли в Лигу Европы.

А вторым антирекордом является то, что коллектив Де Дзерби в групповой стадии так и не добыли ни одной победы. Такого с "горняками" еще не было за все время их выступлений в ЛЧ. Во всех предыдущих групповых стадиях украинский клуб добывал минимум одну победу.

Читайте такжеЛига чемпионов: результаты всех матчей 7 декабря, итоговое положение команд (видео)Добавим, что в последний раз "Шахтер" занимал последнее место в группе ЛЧ в сезоне 2011/12, набрав 5 пунктов. Соперниками дончан тогда были АПОЭЛ, "Порту" и "Зенит".

Таким образом команда Роберто Де Дзерби в сезоне 2021/22 показала худший результат "Шахтера" в истории выступлений на групповом этапе.

Шахтер - Шериф: итоги матча

"Шахтер" не сумел одержать первую победу на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022 и первую победу в ЛЧ под руководством Роберто Де Дзерби.

Фернандо забил второй гол на групповом этапе ЛЧ 2021-2022. Только он забивал у "горняков" в текущем розыгрыше ЛЧ.

"Шахтер" с 2 набранными очками остался на последнем месте в своей группе, а "Шериф" (7 очков) весной сыграет в плей-офф Лиги Европы.

"Шахтер" не сумел взять реванш у "Шерифа" за поражение в первом круге (0:2).

Автор: Владимир Медяник