Президент "Реала" Перес готов платить звездному французу 35 миллионов евро в год.

Французский форвард клуба "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе принял решение, что с лета 2024 года он хочет играть за мадридский "Реал", сообщает немецкое издание BILD.

Вместе с тем, по информации источника, у клуба и игрока существенній разногласия в оплате его труда. 25-летняя суперзвезда мирового футбола в "Реале" хочет зарабатывать 70 миллионов евро за сезон, что примерно равно его зарплате в ПСЖ (72 млн евро в год). Однако, президент "королевского клуба" Флорентино Перес может предложить футболисту лишь 35 миллионов евро "чистыми".

В этом сезоне 25-летний Килиан Мбаппе провел 26 матчей за "ПСЖ", отметившись 28 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость француза в 180 миллионов евро, а его контракт с парижским клубом действует до завершения сезона 2023/24.

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Ранее стало известно, что ПСЖ готов платить Мбаппе по 100 млн. евро за сезон. Игроку был предложен новый договор на четыре года и 400 миллионов евро.

Килиан Мбаппе является чемпионом мира (2018), вице чемпионом мира (2022) и победителем Лиги наций УЕФА (2021) в составе сборнрй Франции. Также в составе сборной Франции (U-19) он становился чемпионом Европы. На клубном уровне игрок выиграл с ПСЖ 5 титулов чемпиона Франции, по три Кубка и Суперкубка Франции, 2 Кубка французской лиги, но ни одного трофея на международной арене (Лига чемпионов, клубный ЧМ и пр.).

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