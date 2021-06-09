"Горняки" оформили первый трансфер по просьбе нового тренера - Роберто де Дзерби.

23-летний бразильский футболист Педринью в ближайшее время сменит клубную прописку.

Его текущая команда "Бенфика" сообщила о трансфере на своем официальном сайте.

Педринью, выступающий на позиции полузащитника, пополнит состав донецкого "Шахтера". Сумма сделки составит ориентировочно 18 миллионов евро.

Педринью теперь предстоит пройти медосмотр и поставить свою подпись под контрактом с "Шахтером". Итак, бразилец станет первым новичком донецкого клуба при новом коуче - Роберто Де Дзерби.

"Бенфика" уже поставила в известность о трансфере комиссию рынка ценных бумаг Португалии. Официальное представление игрока запланировано на 14 июня.

Читайте такжеШахтер подтвердил свой интерес к бразильцу, который играл за Барселону

Педринью: карьера

Полузащитник с 2017 по 2020 год у себя на родине выступал за бразильский "Коринтианс".

В прошлом сезоне он пополнил состав лиссабонской "Бенфики" и провел за нее 19 матчей в национальном чемпионате. Голами не отметился в португальской Примейре. Однако в его активе 1 гол и 4 голевые передачи в 31 матче за лиссабонцев во всех соревнованиях.

Педринью выступает за Олимпийскую сборную Бразилии и имеет хорошие шансы поехать на Игры в Токио.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Артем Будрин