Сборная Украины очень патриотично и ярко отпраздновала свой выход в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.
После сенсационной победы над сборной Казахстана в поединке 1/4 финала "сине-желтые" сели в автобус и по пути в отель спели известную украинскую песню - "Червону руту".
Свои вокальные способности продемонстрировали все без исключения даже тренерский штаб во главе с Александром Косенко.
"Победные эмоции нашей команды!", - подписано видео, появившееся на официальной Facebook-странице Ассоциации футзала Украины.
Добавим, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу соперником сборной Украины может стать сборная России. Для этого россиянам нужно обыграть сборную Грузии. Этот матч пройдет 1 февраля.
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- Престижный турнир принимают Нидерланды с 19 января по 6 февраля. Матчи проходят в Амстердаме и Гронингене.
- Украина заняла второе место в группе А, выиграв всего один матч - против сборной Сербии (6:1) и проиграв дважды - против Нидерландов (2:3) и Португалии (0:1). Положение команд: Португалия (9 очков), Украина (3 очка), Нидерланды (3 очка), Сербия (3 очка).
- 16 сборных участвуют в соревнованиях. Они поделены на 4 группы, в каждой - по 4 команды. В плей-офф вышли по две лучшие сборные из каждого квартета. Плей-офф, соответственно, начинается со стадии 1/4 финала.
- Это первый чемпионат Европы по футзалу, на котором выступают 16 команд, а не 12 как это было раньше. Теперь Евро будет проходить каждые 4 года, а не каждые 2 года как это было раньше.
- Титул чемпионов Европы защищает Португалия. Между прочим, они также действующие чемпионы мира.