Украинцы очень ярко отметили победу над Казахстаном.

Сборная Украины очень патриотично и ярко отпраздновала свой выход в полуфинал чемпионата Европы по футзалу.

После сенсационной победы над сборной Казахстана в поединке 1/4 финала "сине-желтые" сели в автобус и по пути в отель спели известную украинскую песню - "Червону руту".

Свои вокальные способности продемонстрировали все без исключения даже тренерский штаб во главе с Александром Косенко.

"Победные эмоции нашей команды!", - подписано видео, появившееся на официальной Facebook-странице Ассоциации футзала Украины.

Добавим, что в полуфинале чемпионата Европы по футзалу соперником сборной Украины может стать сборная России. Для этого россиянам нужно обыграть сборную Грузии. Этот матч пройдет 1 февраля.

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