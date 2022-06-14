Сборная Армении вдевятером заканчивала матч Лиги наций против Шотландии.

Во вторник, 14 июня, состоялся матч четвертого тура группового этапа Лиги наций между Арменией и Шотландией.

Сильнее оказалась национальная команда шотландцев, одержавшая разгромную победу со счетом 4:1.

Открыл счет в игре на 6-й минуте Ваган Бичахчян, отличившийся после паса Тиграна Барсегяна. На 14-й минуте Стюарт Армстронг восстановил равенство на табло. В конце первого тайма Армстронг вывел свою команду вперед.

Во втором тайме Джон Макгинн укрепил преимущество подопечных Стива Кларка, а затем Че Адамс довел счет до разгромного.

На 44-й минуте Арман Оганесян получил две желтые карточки и был удален с поля. На 90+1-й минуте был удален Камо Оганесян, который двумя ногами ушел в подкат и сразу получил красную карточку. Оставшись вдевятером, армяне продолжили выяснять отношения – и это не завершилось даже после финального свистка. Однако, счет от этого не изменился.

Армения - Шотландия - 1:4

Голы: Бичахчян, 6 - Армстронг, 14, 45, Макгинн, 51, Адамс, 53

Армения: Юрченко, Амбаруцман, Мкоян, Ароян, Оганесян А., Дяшян, Байрамян (Оганесян К., 59), Григорян (Мкртчян, 46), Спецрян (Ангуло, 58), Барсегян (Серобян, 84), Бичахчан (Удо, 59)

Шотландия: Гордон, Паттерсон (Ралстон, 75), Мактоминей, Хэйнли (Кэмпбелл, 86), Хендри, Тэйлор, Макгрегор, Гилмор (Фергюсон, 64), Макгинн (Тернбулл, 64), Армстронг, Адамс (Браун, 75)

Удален: Оганесян А., 44, Оганесян К, 90+1

Обзор матча:

Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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