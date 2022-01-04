Палкин рассказал, что нужно, чтобы Срна занял пост тренера дончан.

Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением относительно шансов директора по футболу "горняков" Дарио Срны стать тренером "оранжево-черных".

В интервью клубному сайту Палкин сказал, что легендарный хорватский экс-футболист вполне может стать главным тренером донецкого коллектива. Все будет зависить от желания самого Срны, заявил гендиректор "горняков".

"Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание.

Читайте такжеГендиректор Шахтера объяснил скандальный трансфер украинского таланта в российский клубНо я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. В футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны", – цитирует Палкина официальный сайт "Шахтера".

Дарио Срна в "Шахтере":