Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением относительно шансов директора по футболу "горняков" Дарио Срны стать тренером "оранжево-черных".
В интервью клубному сайту Палкин сказал, что легендарный хорватский экс-футболист вполне может стать главным тренером донецкого коллектива. Все будет зависить от желания самого Срны, заявил гендиректор "горняков".
"Тут все зависит от Дарио. Если у него будет желание и ситуация сложится определенным образом, то, понятное дело, все возможно, главное – желание.
Читайте такжеГендиректор Шахтера объяснил скандальный трансфер украинского таланта в российский клубНо я вижу, что ему нравится то, чем он занимается сейчас. Он полностью отдается процессу, и сегодня нет разговора о тренерских амбициях. В футболе все быстро меняется, посмотрим, как будет в будущем. На собственной позиции он шикарно выполняет свои обязанности, и все, кто сопряжен с его деятельностью, довольны", – цитирует Палкина официальный сайт "Шахтера".
Дарио Срна в "Шахтере":
- Дарио дебютировал в "Шахтере" 12 июля 2003 года в поединке с запорожским "Металлургом". Тогдашний тренер "горняков" Бернд Шустер на 76-й минуте игры выпустил Срну на поле вместо бразильского форварда Брандао.
- В декабре 2016 появилась информация что Срна может перейти в испанскую "Барселону". Однако хорват принял решение остаться в "Шахтере".
- Летом 2018 года в качестве свободного агента Дарио Срна подписал контракт с итальянским "Кальяри".
- Дарио Срна является одним из наиболее титулованных игроков "Шахтера" и настоящей легендой донецкого клуба. За период карьеры в "Шахтере" Срна 9 раз становился чемпионом Украины, 7 раз выигрывал Кубок Украины, 8 раз побеждал в Суперкубке Украины, а также является обладателем Кубка УЕФА (2009).
- В общей сложности в футболке "горняков" Срна сыграл 537 матчей, отметившись 49 забитыми голами.