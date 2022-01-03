Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин поделился своим мнением о смене формата украинской Премьер-лиги и провале украинских клубов на международной арене.
В интервью пресс-службе донецкого клуба Палкин заявил, что Украина и футбольные клубы УПЛ экономически не готовы к 16 командам в элитном дивизионе.
– В этом сезоне УПЛ вернулась к формату проведения чемпионата с 16 командами. На ваш взгляд, как прошли изменения, ведь раньше вы называли такой формат идеальным, но сомневались в реальности его воплощения ввиду конкурентности всех коллективов?
– Я говорил, что 16 команд – хороший формат, когда мы к этому готовы, – страна, экономика и в футболе есть достаточное количество денег. Без денег тяжело строить команды и клубы.
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– Мы к этому не готовы. Главное подтверждение моим словам – худшие результаты игры наших команд в еврокубках за последние годы. Это говорит о многом. Или можно посмотреть на количество трансферов внутри чемпионата, не считая "Шахтер" и "Динамо". Я не видел вообще, чтобы один клуб заплатил другому за футболиста. Знаю только, что "Днепр-1" купил у нас Пихаленка, а о других трансферах я не слышал. Это говорит о том, что достаточного количества денег в чемпионате нет, что на сегодняшний день мы не готовы к 16 клубам. Повторюсь, нужно анализировать, смотреть и делать все, чтобы чемпионат становился сильнее.
– Украинские клубы провели худший сезон в еврокубках за последние годы. Как управлять этим процессом и на него повлиять?
– Управлять всегда можно, вопрос в том, насколько наши действия будут существенными. Необходимо понимать, каким образом клубы проходят лицензирование. Есть ли у них академия, стадион и нормальная инфраструктура. Это все должно соответствовать клубу – участнику Высшей лиги Украины. Если будет – результаты будут. Но подходить нужно аккуратно и последовательно. Цифры ради цифр в количестве участников результата не принесут, мне кажется. Тут надо смотреть, анализировать и принимать непосредственное участие в том, чтобы даже искусственно повышать конкуренцию в чемпионате.
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- Новый сезон в УПЛ стартовал 23 июля и продлится до 21 мая 2022 года. Чемпионат проводится в 31-й раз в истории.
- С нового сезона УПЛ расширена до 16 участников. Команды сыграют в два круга - дома и на выезде.
- Чемпионский титул в этом сезоне защищает "Динамо".
- Гонку бомбардиров УПЛ возглавляет нападающий "Днепра-1" Артем Довбик. На его счету 14 голов.
"Динамо", "Шахтер" и "Заря" в еврокубках сезона 2021-2022
- Все три украинских клуба не смогли пробиться в евровесну.
- "Динамо" заняло последнее место в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Бенфикой". Киевляне смогли не проиграть только "Бенфике" (0:0 в первом круге) и набрали одно очко.
- "Шахтер" последнее место занял в квартете с "Реалом", "Интером" и "Шерифом". "Горняки" заработали два балла, сыграв вничью против "Интера" (0:0) и "Шерифа" (1:1).
- "Заря" в Лиге конференций заняла третье место в группе с "Буде-Глимтом", "Ромой" и ЦСКА София. Свои 7 очков луганский клуб заработал в противостояниях с ЦСКА София и "Буде-Глимтом", выиграв дважды у болгарского клуба и сыграв раз вничью против норвежского. Все остальные игры подопечные Виктора Скрипника проиграли.