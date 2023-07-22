Пьер-Эмерик Обамеянг присоединился к "Марселю".

Нападающий "Челси" Пьер-Эмерик Обамеянг перешел во французский "Марсель". Форвард подписал соглашение до лета 2025 года с опцией продления до лета 2026-го.

Как сообщает официальный сайт "Марселя", трансфер состоялся на правах свободного агента.

Обамеянг провел прошлый сезон в "Челси". Лондонцы купили 34-летнего габонца у "Барселоны" за 12 миллионов евро в сентябре 2022 года. В составе "Челси" Обамеянг сыграл 21 матч и забил три гола.

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Обамеянг сделал себе имя выступая в составе дортмундской "Боруссии". За немецкий клуб габонец сыграл 213 матчей, отметившись 141 голом и 36 результативными передачами.

Из "Боруссии" Обамеянг перебрался в лондонский "Арсенал" за 65 миллионов евро. В составе "канониров" форвард сыграл 163 матча и забил 92 гола. В сезоне 2018/19 Обамеянг выиграл "Золотую бутсу" английской Премьер-лиги.

Также Обамеянг выступал за "Сент-Этьен", "Дижон", "Лилль", "Монако", "Барселону" и "Милан".

За национальную сборную Габона Обамеянг сыграл 72 поединка и забил 30 голов.

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