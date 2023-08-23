Мохамед Салах может сменить клубную прописку этим летом.

Саудовский клуб "Аль-Иттихад" хочет подписать звездного нападающего "Ливерпуля" и сборной Египта Мохамеда Салаха.

По информации журналиста Руди Галетти, клуб из Саудовской Аравии готовит для "Ливерпуля" предложение в размере 100 миллионов евро.

Этот трансфер может стать самым дорогим в истории чемпионата Саудовской Аравии.

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Стоит отметить, что ранее "Ливерпуль" отклонил предложение "Аль-Иттихада" по Салаху в размере 70 миллионов евро. Однако сумма в 100 миллионов может устроить руководство клуба.

Мохамед Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. На его счету 307 матчей, 187 голов и 80 голевых передач в составе "красных".

В прошлом сезоне египтянин сыграл 51 матч за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых забил 30 голов и отдал 16 результативных передач.

Действующий контракт Салаха с английским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Добавим, что этим летом саудовский "Аль-Иттихад" приобрел полузащитника "Ливерпуля" Фабиньо. Также клуб подписал действующего обладателя "Золотого мяча" Карима Бензема и экс-полузащитника "Челси" Нголо Канте.

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