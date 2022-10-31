Ходатайство не начали рассматривать по существу, поскольку через час после начала заседания в суде погас свет.

Голосеевский районный суд города Киева начал рассматривать ходатайство Генеральной прокуратуры об избрании меры пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому по так называемому делу "Завод Павелко".

Об этом пишет FootballHub.

Ходатайство не начали рассматривать по существу, поскольку через час после начала заседания в суде исчез свет, а процесс должен фиксироваться предусмотренными законом техническими средствами. Судья Екатерина Плахотнюк приняла решение о переносе рассмотрения на 9:30 1 ноября.

Сторона обвинения просит суд избрать для функционера УАФ Юрия Записоцкого меру пресечения в виде содержания под стражей.

Заседания открыты, поэтому любой из журналистов может посетить судебный процесс.

Напомним, 18 октября 2022 года во время пересечения границы на пропускном пункте Рава-Русская Юрию Записоцкому было вручено подозрение. Юрий Записоцкий и другие работники Украинской ассоциации футбола (как и президент УАФ Андрей Павелко) проходят в ряде уголовных производств как свидетели или подозреваемые. Речь, в частности, идет о так называемом "Заводе Павелко" по изготовлению искусственного покрытия и выделении под программу по строительству футбольных полей государственного финансирования, растрате средств UEFA, полученных за участие сборной Украины в Евро-2016, на закупку десятков тонн кофе и чая, имеющего признаки фиктивности, и прочее.