К счастью, здоровью 24-летнего футболиста ничего не угрожает.

В матче седьмого тура региональной лиги чемпионата Германии между клубами "Хемнитцер" и "Хеми Лейпциг" едва не случилась трагедия.

На 23‑й минуте встречи случился одновременно пугающий и комичный эпизод.

Форвард клуба "Хеми Лейпциг" Денис Йепель сильно разогнался и не смог затормозить на мокром газоне, после чего врезался головой в бетонную стену.

Удар был такой силы, что игрок отправился в достаточно глубокий нокаут.

Видео эпизода:

На помощь футболисту подоспели одноклубники и медицинский штаб. Сначала он лежал неподвижно, затем ему оказали помощь врачи скорой помощи. 24‑летний игрок смог встать, его отвели в раздевалку.

Футболиста доставили в больницу, а спустя день выписали.

"Учитывая обстоятельства, он чувствует себя хорошо, но отдохнет примерно до середины следующей недели", - говорится в сообщении пресс‑службы "Хеми Лейпциг".

Стоит отметить, что по итогам матча "Хеми Лейпциг" одержал победу со счетом 1:0. После 7-ми туров "Хеми Лейпциг" с 13 очками занимает 6-е место в турнирной таблице, "Хемнитцер" с 8 баллами идет на 11-й позиции.

Ранее УНИАН сообщал об ужасной трагедии на футбольном матче в Индонезии. По окончанию матча футбольных клубов "Арема" и "Персебея" возникла массовая потасовка, жертвами которой стали по меньшей мере 174 человека.

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