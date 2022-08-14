"Аталанта" с уверенной победы над "Сампдорией" начала новый сезон Серии А.

В субботу, 13 августа, в рамках первого тура чемпионата Италии по футболу "Аталанта" в гостях играла против "Сампдории". Поединок завершился уверенной победой гостей со счетом 2:0.

Голами в составе "Аталанты" отметились защитник Рафаэл Толой и полузащитник Адемола Лукман.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский вышел на поле на 84-й минуте. Футболист сборной Украины успел за отведенное ему время отметиться голевой передачей. После перехвата в центре поля украинец пробежал с мячом половину поля, отдав пас на ход свободному партнеру. Малиновский ждал, что Лукман вернет ему мяч под удар, но 24-летний англичанин нигерийского происхождения решил все сделать сам.

"Сампдория" - "Аталанта" - 0:2

Голы: Толой, 26, Лукман, 90+4

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Депаоли, 58), Колли, Феррари (Мурильо, 90), Ауджелло, Лерис (Куальярелла, 75), Джуричич (Верре, 58), Ринкон, Роналду Виейра, Сабири, Капуто (де Лука, 58)

Аталанта: Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 72), Гимшити, Околи, Мэле (Дзортеа, 72), де Рон, Пашалич (Малиновский, 84), Копмейнерс, Сапата, Муриэль (Лукман, 63)

Видео ассиста Малиновского:

Напомним, в минувшем сезоне Малиновский принял участие в 41 матче за "Аталанту" во всех турнирах, в которых запсал себе в актив 10 голов и 7 результативных передач.

По результатам прошлого сезона Серии А "Аталанта" заняла 8-е место, которое не дает право выступать в следующем сезоне ни в одном еврокубковом турнире.

Ранее УНИАН сообщал, что Руслан Малиновский может покинуть "Аталанту" до закрытия летнего трансферного окна. Футболистом сборной Украины интересуется английский "Ноттингем Форест".

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