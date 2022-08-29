"Селтик" лидирует в чемпионате Шотландии, одержав 5 побед в 5 играх.

В воскресенье, 28 августа, "Селтик" в рамках пятого тура чемпионата Шотландии по футболу встречался с "Данди Юнайтед". Игра завершилась сокрушительной победой "кельтов".

Хет-триками в воротах хозяев поля отличились японский нападающий Кього Фурухаси и израильский форвард Лиэл Абада. Еще по голу за "кельтов" забили Жота, Иосиф Юранович и Карл Старфельт.

"Данди" - "Селтик" - 0:9

Голы: Фурухаси, 15, 40, 45+2, Жота, 45+6, Абада, 50, 59, 77, Юранович, 55, Старфельт, 81

Обзор матча:

Благодаря этой победе "Селтик" с 15 очками поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, обойдя "Рейнджерс", имеющий в своем активе 13 баллов.

Напомним, "Селтик" является соперником донецкого "Шахтера" по группе в Лиге чемпионов.

Игра против "Данди" показала, что шотландский коллектив находится в очень хорошей форме и будет очень непростым соперником для "горняков".

Первый матч против "Селтика" донецкий "Шахтер" сыграет 14 сентября в рамках 2-го тура. Кроме "Шахтера" и "Селтика", в группе F сыграют действующий победитель Лиги чемпионов испанский "Реал Мадрид" и немецкий "РБ Лейпциг".

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