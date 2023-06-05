Лионель Месси очень близок к возвращению в "Барселону".

Капитан национальной сборной Аргентины Лионель Месси, который накануне сообщил об уходе из ПСЖ, хочет вернуться в "Барселону".

Об этом сообщил отец и агент легендарного футболиста Хорхе Месси, который 5 июня провел встречу с президентом каталонского гранда Жоаном Лапортой.

"Лео хочет вернуться в "Барсу". И я этого тоже хочу. Мы верим, что Лео может вернуться", - приводит слова Хорхе Месси AS.

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Также в понедельник, 5 июня, стало известно, что Ла Лига одобрила финансовый план "Барселоны" на следующий сезон. Таким образом, "блаугранас" теперь могут сделать официальное предложение Лионелю Месси.

Напомним, 3 июня ПСЖ на своем официальном сайте объявил, что Месси покидает парижский после завершения этого сезона.

За ПСЖ аргентинец выступал с 2021 года. За два сезона нападающий сыграл 75 матчей за парижан, забил 32 гола и отдал 35 голевых передач.

С ПСЖ Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз выиграл Суперкубок страны.

Ранее УНИАН сообщал, что футбольный клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Месси двухлетний контракт с рекордной в истории футбола зарплатой.

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