Португалия лидирует в своей группе квалификации чемпионата Европы.

В воскресенье, 26 марта, состоялся поединок второго тура отбора на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Португалии противостояла Люксембургу.

Игра проходила на стадионе "Стад де Люксембург" и завершилась со счетом 6:0 в пользу гостей.

В составе сборной Португалии два гола забил Криштиану Роналду, отличившийся на 9-й и 31-й минутах. Еще по одному голу в активе Жоау Феликса, Бернарду Силвы, Отавио и Рафаэла Леау.

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Люксембург - Португалия 0:6

Голы: Роналду, 9, 31, Феликс, 15, Б. Силва, 18, Отавиу, 77, Леау, 88

Люксембург: Морис, Янс, Мартинс (Бонерт, 46), Шано, Пинто, М. Перейра (С. Тиль, 82), Жерсон (Карлсон, 46), Синани (Олесен, 46), Баррейро, Родригеш, В. Тиль (Санчес, 70)

Португалия: Патрисиу, Далот, А. Силва, Диаш, Д. Перейра, Мендеш, Фернандеш (Леау, 75), Пальинья (Жота, 86), Б. Силва (Невеш, 64), Роналду (Рамуш, 64), Феликс (Отавиу, 75)

Предупреждения: В. Тиль, Мартинс, М. Перейра, Баррейро - Роналду

Обзор матча:

Отметим, что в матче 1-го тура отбора на ЧЕ-2024 сборная Португалии разгромила Лихтенштейн (4:0). В той игре Криштиану Роналду также отличился двумя забитыми голами.

После двух туров Португалия занимает первое место в группе J с 6 баллами в активе. В активе Люксембурга 1 очко.

Свой следующий матч отбора на Евро-2024 Португалия сыграет против Боснии и Герцеговины, а Люксембург померяется силами с Лихтенштейном. Матчи состоятся 17 июня.

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