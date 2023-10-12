Сборная Норвегии идет на третьей позиции в группе A.

В четверг, 12 октября, состоялся поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором Кипр противостоял сборной Норвегии.

Игра проходила на стадионе "АЕК Арена" в Ларнаке и завершилась разгромной победой гостей.

В первом тайме этой встрече был забит только один гол - на 33-й минуте отличился норвежский нападающий Александер Сорлот.

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Во втором тайме сборная Норвегии забила еще трижды - два мяча в активе Эрлинга Холанда, еще один гол забил Фредрик Аурнес.

Кипр - Норвегия - 0:4

Голы: Сорлот, 33, Холанд, 72, 79, Аурнес, 81

Отметим, что в другом матче этой группы сборная Испании победила на своем поле Шотландию (2:0).

В турнирной таблице группы A лидирует сборная Шотландии (6 матчей, 15 очков), на второй строчке идет Испания (5 матчей, 12 очков). Норвегия (6 матчей, 10 очков) занимает третье место, далее идут Грузия (5 матчей, 4 очка) и Кипр (6 матчей, 0 очков).

В следующем туре отбора на Евро-2024 сборная Норвегии сыграет против национальной команды Испании, а Кипр встретится с Грузией.

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