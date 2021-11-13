Юные украинские футболисты легко справились со сверстниками из Казахстана.

В субботу, 13 ноября, юношеская сборная Украины в рамках квалификации на Евро-2022 U-17 противостояла сборной Казахстана.

Поединок завершился уверенной победой украинских юниоров. Голами в составе "желто-синих" отметились Гусев, Микитюк и Кремчанин.

Украина U-17 - Казахстан U-17 - 3:0

Голы: Гусев (45), Микитюк (45+2), Кремчанин (76).

Украина U-17: Фесюк, Гусев, Сизонюк (Бац, 87), Огарков, Шатов, Василец (Янчишин, 46), Янович (к), Микитюк, Кремчанин (Билоконь, 79), Маткевич (Деркач, 46), День (Панченко, 45).

Казахстан U-17: Политик, Хануев, Бижан, Исраилов, Мигунов, Байбек (к), Михаилов, Абдуллаев (Кусаинов, 46), Жазмагамбетов (Дуйсембек, 11), Валгушев (Дуйсенов, 46), Нуримбет (4) ).

Предупрежден: Политик (65).

На 9-й минуте удален Исраилов. На 25-й минуте удален Михаилов.

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: Финляндия в меньшинстве обыграла Боснию и Герцеговину и обошла Украину в группе (видео)Напомним, национальная сборная Украины 16 ноября сыграет свой заключительный матч квалификации на чемпионат мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины.

Отбор на Евро-2022 U-17: результаты сборной Украины

В первом матче отбора юниорская сборная Украины уступила Уэльсу со счетом 1:3.

Свой следующий матч наша команда сыграет с Португалией 16 ноября.

В элитный раунд отбора выйдут первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие команды, занявшие третьи места, по результатам встреч с первыми и вторыми сборными своего квартета.

Сборная Израиля на правах хозяина Евро получила автоматическую путевку в финальную стадию турнира, которая пройдет в мае 2022 года. Туда же попадут победители восьми групп элит-раунда и семь лучших команд.

Автор: Владимир Медяник