Сборная Бразилии опустилась на пятое место в турнирной таблице отбора на мундиаль.

В ночь на 17 ноября были сыграны матчи пятого тура отбора на ЧМ-2026 по футболу в Южной Америке.

Главной сенсацией тура стало поражение сборной Аргентины. "Альбиселесте" с Лионелем Месси в составе на домашнем стадионе проиграли Уругваю. Победу уругвайсокй команде принесли голы Рональда Араухо и Дарвина Нуньеса.

Сборная Бразилии в 5-м туре также неожиданно проиграла. "Пентакампеоны" уступили в гостях Колумбии. Бразильцы забили первыми в этой игре - после передачи Винисиуса Жуниора отличился Габриэль Мартинелли. Однако удержать преимущество им не удалось. Два мяча Луиса Диаса принесли Колумбии волевую победу и три очка.

Отбор на ЧМ-2026 по футболу: результаты всех матчей 5-го тура

Аргентина - Уругвай - 0:2

Голы: Араухо, 41, Нуньес, 87

Обзор матча:

Колумбия - Бразилия - 2:1

Голы: Диас, 75, 79 - Мартинелли, 4

Обзор матча:

Боливия - Перу - 2:0

Голы: Вака, 20, 87

Венесуэла - Эквадор - 0:0

Чили - Парагвай - 0:0

Положение команд в турнирной таблице отбора на ЧМ-2026

Сборная Аргентины несмотря на поражение сохранила за собой первое место. В активе "альбиселесте" 12 набранных очков. На второй строчке с 10 баллами идет Уругвай. Колумбия набрала 9 очков и занимает третью строчку. На четвертой позиции идет Венесуэла - 8 очков. Бразилия с 7 баллами занимает пятую строчку.

В следующем туре отбора на ЧМ-2026 по футболу сборная Бразилии сыграет против Аргентины. Матч состоится 22 ноября на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро.

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