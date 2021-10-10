Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 9 октября, положение команд

Швеция обыграла Косово, а Греция - Грузию.

Европейские сборные продолжают соревноваться в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. 9 октября состоялся ряд матчей. Сборная Украины одержала архиважную победу над Финляндией и прервала серию ничьих. Результаты поединков Группа A Азербайджан - Ирландия - 0:3 Люксембург - Сербия - 0:1 Положение команд: Сербия - 14 очков (6 матчей), Португалия - 13 (5), Люксембург - 6 (5), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6) Группа B Швеция - Косово - 3:0 Грузия - Греция - 0:2 Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 12 (5), Греция - 9 (5), Косово - 4 (6), Грузия - 1 (6) Группа C Литва - Болгария - 3:1 Швейцария - Северная Ирландия - 2:0 Положение команд: Италия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 11 (5), Северная Ирландия - 5 (5), Болгария - 5 (6), Литва - 3 (6) Группа D Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2 Финляндия - Украина - 1:2 Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6) Группа F Шотландия - Израиль - 3:2 Фарерские острова - Австрия - 0:2 Молдова - Дания - 0:4 Положение команд: Дания - 21 очко (7 матчей), Шотландия - 14 (7), Израиль - 10 (7), Австрия - 10 (7), Фарерские острова - 4 (7), Молдова - 1 (7) Группа I Андорра - Англия - 0:5 Венгрия - Албания - 0:1 Польша - Сан-Марино - 5:0 Положение команд: Англия - 19 очков (7 матчей), Албания - 15 (7), Польша - 14 (7), Венгрия - 10 (7), Андорра - 3 (7), Сан-Марино - 0 (7) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 8 октября, положение команд Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Артем Будрин

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