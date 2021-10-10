Европейские сборные продолжают соревноваться в квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. 9 октября состоялся ряд матчей.
Сборная Украины одержала архиважную победу над Финляндией и прервала серию ничьих.
Результаты поединков
Группа A
Азербайджан - Ирландия - 0:3
Люксембург - Сербия - 0:1
Положение команд: Сербия - 14 очков (6 матчей), Португалия - 13 (5), Люксембург - 6 (5), Ирландия - 5 (6), Азербайджан - 1 (6)
Группа B
Швеция - Косово - 3:0
Грузия - Греция - 0:2
Положение команд: Испания - 13 очков (6 матчей), Швеция - 12 (5), Греция - 9 (5), Косово - 4 (6), Грузия - 1 (6)
Группа C
Литва - Болгария - 3:1
Швейцария - Северная Ирландия - 2:0
Положение команд: Италия - 14 очков (6 матчей), Швейцария - 11 (5), Северная Ирландия - 5 (5), Болгария - 5 (6), Литва - 3 (6)
Группа D
Казахстан - Босния и Герцеговина - 0:2
Финляндия - Украина - 1:2
Положение команд: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6)
Группа F
Шотландия - Израиль - 3:2
Фарерские острова - Австрия - 0:2
Молдова - Дания - 0:4
Положение команд: Дания - 21 очко (7 матчей), Шотландия - 14 (7), Израиль - 10 (7), Австрия - 10 (7), Фарерские острова - 4 (7), Молдова - 1 (7)
Группа I
Андорра - Англия - 0:5
Венгрия - Албания - 0:1
Польша - Сан-Марино - 5:0
Положение команд: Англия - 19 очков (7 матчей), Албания - 15 (7), Польша - 14 (7), Венгрия - 10 (7), Андорра - 3 (7), Сан-Марино - 0 (7)
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.