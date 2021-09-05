Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 5 сентября, положение команд

Сборные Германии, Испании, Бельгии и Англии одержали разгромные победы.

5 сентября состоялись очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре. Результаты матчей Группа B Косово - Греция - 1:1 Испания - Грузия - 4:0 Положение команд: Испания - 10 очков (5 матчей), Швеция - 9 (3), Косово - 4 (4), Греция - 3 (3), Грузия - 1 (5) Группа C Швейцария - Италия - 0:0 Болгария - Литва - 1:0 Положение команд: Италия - 11 очков (5 матчей), Швейцария - 7 (3), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (3), Литва - 0 (4) Группа E Беларусь - Уэльс - 2:3 Бельгия - Чехия - 3:0 Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3) Группа I Албания - Венгрия - 1:0 Англия - Андорра - 4:0 Сан-Марино - Польша - 1:7 Положение команд: Англия - 15 очков (5 матчей), Польша - 10 (5), Албания - 9 (5), Венгрия - 7 (5), Андорра - 3 (5), Сан-Марино - 0 (5) Группа J Исландия - Северная Македония - 2:2 Германия - Армения - 6:0 Румыния - Лихтенштейн - 2:0 Положение команд: Германия - 12 очков (5 матчей), Армения - 10 (5), Румыния - 9 (5), Северная Македония - 8 (5), Исландия - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 4 сентября, положение команд Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Автор: Антон Дударь

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