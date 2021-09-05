5 сентября состоялись очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.
Результаты матчей
Группа B
Косово - Греция - 1:1
Испания - Грузия - 4:0
Положение команд: Испания - 10 очков (5 матчей), Швеция - 9 (3), Косово - 4 (4), Греция - 3 (3), Грузия - 1 (5)
Группа C
Швейцария - Италия - 0:0
Болгария - Литва - 1:0
Положение команд: Италия - 11 очков (5 матчей), Швейцария - 7 (3), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (3), Литва - 0 (4)
Группа E
Беларусь - Уэльс - 2:3
Бельгия - Чехия - 3:0
Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3)
Группа I
Албания - Венгрия - 1:0
Англия - Андорра - 4:0
Сан-Марино - Польша - 1:7
Положение команд: Англия - 15 очков (5 матчей), Польша - 10 (5), Албания - 9 (5), Венгрия - 7 (5), Андорра - 3 (5), Сан-Марино - 0 (5)
Группа J
Исландия - Северная Македония - 2:2
Германия - Армения - 6:0
Румыния - Лихтенштейн - 2:0
Положение команд: Германия - 12 очков (5 матчей), Армения - 10 (5), Румыния - 9 (5), Северная Македония - 8 (5), Исландия - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5)
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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать
- Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
- От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
- ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.