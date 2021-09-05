Германия разгромила Армению / фото REUTERS

5 сентября состоялись очередные матчи квалификации на чемпионат мира-2022, который пройдет в Катаре.

Результаты матчей

Группа B

Косово - Греция - 1:1

Испания - Грузия - 4:0

Положение команд: Испания - 10 очков (5 матчей), Швеция - 9 (3), Косово - 4 (4), Греция - 3 (3), Грузия - 1 (5)

Группа C

Швейцария - Италия - 0:0

Болгария - Литва - 1:0

Положение команд: Италия - 11 очков (5 матчей), Швейцария - 7 (3), Болгария - 5 (5), Северная Ирландия - 4 (3), Литва - 0 (4)

Группа E

Беларусь - Уэльс - 2:3

Бельгия - Чехия - 3:0

Положение команд: Бельгия - 13 очков (5 матчей), Чехия - 7 (5), Уэльс - 6 (3), Беларусь - 3 (4), Эстония - 0 (3)

Группа I

Албания - Венгрия - 1:0

Англия - Андорра - 4:0

Сан-Марино - Польша - 1:7

Положение команд: Англия - 15 очков (5 матчей), Польша - 10 (5), Албания - 9 (5), Венгрия - 7 (5), Андорра - 3 (5), Сан-Марино - 0 (5)

Группа J

Исландия - Северная Македония - 2:2

Германия - Армения - 6:0

Румыния - Лихтенштейн - 2:0

Положение команд: Германия - 12 очков (5 матчей), Армения - 10 (5), Румыния - 9 (5), Северная Македония - 8 (5), Исландия - 4 (5), Лихтенштейн - 0 (5)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

  • Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.
  • От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основании рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).
  • ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря. 

Автор: Антон Дударь