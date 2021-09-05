Нидерланды одержали разгромную победу, а Израиль шокировал Австрию.

4 сентября был сыгран еще ряд матчей 5-го тура европейской квалификации на чемпионат мира по футболу в Катаре.

Сборная Украины снова сыграла вничью с французами. А соперник и, вероятно, главный конкурент "желто-синих" по группе Финляндия обыграла Казахстан.

Результаты матчей

Группа А

Ирландия - Азербайджан - 1:1

Сербия - Люксембург - 4:1

Положение команд: Сербия - 10 очков (4 матча), Португалия - 10 (4), Люксембург - 6 (4), Ирландия - 1 (4), Азербайджан - 1 (4)

Группа D

Украина - Франция - 1:1

Финляндия - Казахстан - 1:0

Положение команд: Франция - 9 очков (5 матчей), Финляндия - 5 (3), Украина - 5 (5), Босния и Герцеговина - 2 (3), Казахстан - 2 (4)

Группа F

Шотландия - Молдова - 1:0

Фарерские острова - Дания - 0:1

Израиль - Австрия - 5:2

Положение команд: Дания - 15 очков (5 матчей), Израиль - 10 (5), Шотландия - 8 (5), Австрия - 7 (5), Фарерские острова - 1 (5), Молдова - 1 (5)

Группа G

Латвия - Норвегия - 0:2

Нидерланды - Черногория - 4:0

Гибралтар - Турция - 0:3

Положение команд: Турция - 11 очков (5 матчей), Нидерланды - 10 (5), Норвегия - 10 (5), Черногория - 7 (5), Латвия - 4 (5), Гибралтар - 0 (5)

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Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Украина в квалификации ЧМ-2022

Сборная Украины попала в группу к Франции, Финляндии, Казахстану и Боснии и Герцеговине.

Украина дважды сыграла вничью с Францией (1:1), дома не смогла обыграть Финляндию (1:1), разошлась миром с Казахстаном на своем поле (1:1) и в гостях (2:2).

Автор: Артем Будрин