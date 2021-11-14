Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 13 ноября, положение команд

Сборные Франции, Турции и Уэльса разгромили своих соперников.

В субботу, 13 ноября состоялись очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Результаты матчей Группа D Босния и Герцеговина - Финляндия - 1:3 Франция - Казахстан - 8:0 Положение команд: Франция (15 очков, 7 игр), Финляндия (11 очков, 7 игр), Украина (9 очков, 7 игр), Босния и Герцеговина (7 очков, 7 игр), Казахстан (3 очка, 8 игр) Группа G Норвегия - Латвия - 0:0 Турция - Гибралтар - 6:0 Черногория - Нидерланды - 2:2 Положение команд: Нидерланды (20 очков, 9 игр), Турция (18 очков, 9 игр), Норвегия (18 очков, 9 игр), Черногория (12 очков, 9 игр), Латвия (6 очка, 9 игр), Гибралтар (0 очков, 9 игр) Группа E Бельгия - Эстония - 3:1 Уэльс - Беларусь - 5:1 Положение команд: Бельгия (19 очков, 7 игр), Уэльс (14 очков, 7 игр), Чехия (11 очков, 7 игр), Эстония (4 очков, 7 игр), Беларусь (3 очка, 8 игр) Читайте также Нападающий сборной Англии забил шедевральный гол в матче отбора на ЧМ-2022 (видео) Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают третье место в группе. Автор: Владимир Медяник

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