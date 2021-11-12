Отбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 12 ноября, положение команд

Италия и Швейцария сыграли вничью, Англия и Польша одержали разгромные победы

12 ноября состоялись очередные матчи европейской квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Результаты матчей Группа C Италия - Швейцария - 1:1 Северная Ирландия - Литва - 1:0 Положение команд: Италия - 15 очков (7 игр), Швейцария - 15 (7), Северная Ирландия - 8 (7), Болгария - 8 (7), Литва - 3 (8) Группа F Австрия - Израиль - 4:2 Дания - Фарерские острова - 3:1 Молдова - Шотландия - 0:2 Положение команд: Дания - 27 очков (9 игр), Шотландия - 20 (9), Израиль - 13 (9), Австрия - 13 (9), Фарерские острова - 4 (9), Молдова - 1 (9) Группа I Андорра - Польша - 1:4 Англия - Албания - 5:0 Венгрия - Сан-Марино - 4:0 Положение команд: Англия - 23 (9), Польша - 20 (9), Албания - 15 (9), Венгрия - 14 (9), Андорра - 6 (9), Сан-Марино - 0 (9) Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: результаты всех матчей 11 ноября, положение команд Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. В семи матчах украинцы набрали 9 очков и занимают второе место в группе. Автор: Антон Дударь

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