Наставник боснийцев Ивайло Петев готов предоставить игровую практику резервистам.

Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал, что его подопечные стремятся остановить украинскую сборную в поединке отбора ЧМ-2022.

46-летнего специалиста цитирует Футбольный союз Боснии и Герцеговины.

"Завтра у нас последняя игра отборочного цикла, ее нужно завершить победой. Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы должны продемонстрировать на поле гораздо больше, чем мы показали в игре с Финляндией. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, получавших меньше игровой практики, завтра выйдут в основе", - сказал Петев.

"Мы должны проанализировать ошибки и хорошо сыграть. Нужно продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта", - добавил тренер.

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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем

Автор: Артем Будрин