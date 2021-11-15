Наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев рассказал, что его подопечные стремятся остановить украинскую сборную в поединке отбора ЧМ-2022.
46-летнего специалиста цитирует Футбольный союз Боснии и Герцеговины.
"Завтра у нас последняя игра отборочного цикла, ее нужно завершить победой. Самое важное - бороться и показать желание победить. Мы должны продемонстрировать на поле гораздо больше, чем мы показали в игре с Финляндией. Точно сейчас не скажу, но, вероятно, ряд игроков, получавших меньше игровой практики, завтра выйдут в основе", - сказал Петев.
"Мы должны проанализировать ошибки и хорошо сыграть. Нужно продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта", - добавил тренер.
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Босния и Герцеговина - Украина: перед матчем
- Игра начнется 16-го ноября в 21:45 в боснийском городе Зеница.
- Во Львове команды в октябре расписали ничью. Это будет вторая личная встреча сборных.
После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе третье место, набрав 9 очков. У Финляндии после аналогичного количества матчей - 11 очков. У боснийцев - 7 баллов и они потеряли даже математические шансы на выход на чемпионат мира, ведь сенсационно уступили финнам.
Боснийцы имеют кадровые потери перед матчем с Украиной.
Обслужит поединок один из лучших арбитров мира.
Ранее УНИАН сообщал о возможных вариантах, которые позволят Украине занять вторую строчку в группе и выйти в плей-офф.