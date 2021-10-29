Португалец опередил своего конкурента.

Легенда футбола Криштиану Роналду сделал самый популярный пост в Instagram среди спортсменов.

Публикация португальца о том, что у него родится двойня, собрал по состоянию на этот момент 27,7 миллиона лайков.

Это новый рекорд в Instagram среди спортсменов. Предыдущее достижение принадлежало заклятому конкуренту Криштиану - Лионелю Месси. Пост аргентинца, который он обнародовал после перехода в ПСЖ в форме парижан и со своей семьей набрал 22 миллиона лайков.

Криштиану Роналду: дети

У Роналду уже есть четверо детей: Криштиану-младший, который родился в 2010 году, близнецы Ева и Матео (летом 2017-го) и дочь Алана Мартина (осенью 2017-го).

Первые три ребенка - от суррогатных матерей, тогда как матерью Аланы Мартины является возлюбленная португальца Джорджина Родригес.

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Автор: Артем Будрин