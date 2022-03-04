Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин призвал Германию помочь Украине в войне с Россией.
Цитирует Воронина Bild.
"Мы вылетели из Москвы самолетом, прежде чем полеты перекрыли. Но мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе. Мы летели через Амстердам. Мой отец, только что прооперированный, моя теща, моя жена и дети сейчас здесь. Они ходили в немецкую школу в Москве. Но школа сейчас не имеет значения. Мне плохо. Действительно плохо. Когда я вижу фото из родного края (Воронин родом из Одессы - прим.ред.), когда вижу новости. Все это нереально, словно фильм. Но фильм ужасов. У меня почти не осталось слов", - сказал Воронин.
"Что движет Путиным? Возможно, он просто хочет быть в учебниках истории. Но он никогда не окажется там. Или окажется как преступник. Как Германия может помочь Украине? Остановите этого сукина сына Путина, помогите беженцам. И пришлите оружие, чтобы мы могли защититься. Я так горжусь нашей страной. У нас прекрасные города, замечательные люди. Мы будем продолжать бороться. И мы победим. Но цена такая высокая. Много погибших... Мы живем в 2022 году, а не во времена Второй мировой...", - добавил Андрей.
Отметим, что до начала полномасштабной войны Воронин работал помощником тренера в московском "Динамо", но покинул Россию сразу же после нападения российской армии на Украину.
Андрей Воронин: карьера футболиста
- Воронин появлялся на поле в футболке национальной сборной Украины 74 раза, в которых смог забить 8 мячей.
- Андрей является воспитанником одесского "Черноморца", но за первую команду ни одного матча так и не сыграл. За свою карьеру Воронин защищал цвета таких клубов, как "Ливерпуль", "Байер", "Боруссия М", "Фортуна", "Герта", "Кельн", "Майнц" и московское "Динамо".