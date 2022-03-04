Андрей Воронин высказался об украино-российской войне.

Экс-нападающий сборной Украины Андрей Воронин призвал Германию помочь Украине в войне с Россией.

Цитирует Воронина Bild.

"Мы вылетели из Москвы самолетом, прежде чем полеты перекрыли. Но мы не смогли приземлиться в Дюссельдорфе. Мы летели через Амстердам. Мой отец, только что прооперированный, моя теща, моя жена и дети сейчас здесь. Они ходили в немецкую школу в Москве. Но школа сейчас не имеет значения. Мне плохо. Действительно плохо. Когда я вижу фото из родного края (Воронин родом из Одессы - прим.ред.), когда вижу новости. Все это нереально, словно фильм. Но фильм ужасов. У меня почти не осталось слов", - сказал Воронин.

"Что движет Путиным? Возможно, он просто хочет быть в учебниках истории. Но он никогда не окажется там. Или окажется как преступник. Как Германия может помочь Украине? Остановите этого сукина сына Путина, помогите беженцам. И пришлите оружие, чтобы мы могли защититься. Я так горжусь нашей страной. У нас прекрасные города, замечательные люди. Мы будем продолжать бороться. И мы победим. Но цена такая высокая. Много погибших... Мы живем в 2022 году, а не во времена Второй мировой...", - добавил Андрей.

Отметим, что до начала полномасштабной войны Воронин работал помощником тренера в московском "Динамо", но покинул Россию сразу же после нападения российской армии на Украину.

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