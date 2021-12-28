Мать выдающегося нападающего сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Мария Долореш Авейру рассказала, чем планирует заниматься ее сын после завершения карьеры футболиста.
Кроме того, Долореш призналась, когда португальский футболист намерен завершить карьеру.
"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста.
Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", – приводит слова Долореш издание The Sun.
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Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"
- 36-летний Роналду выступает за "Манчестер Юнайтед" с августа 2021 года, перейдя из "Ювентуса" за € 15 млн.
- В нынешнем сезоне в 13 матчах Премьер-лиги португальский форвард забил семь голов и отдал две голевые передачи. Также на его счету шесть голов в пяти встречах группового раунда Лиги чемпионов.
- Контракт Криштиану Роналду с "Манчестер Юнайтед" истекает в 2023 году.