Португальский форвард не планирует работать тренером.

Мать выдающегося нападающего сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду Мария Долореш Авейру рассказала, чем планирует заниматься ее сын после завершения карьеры футболиста.

Кроме того, Долореш призналась, когда португальский футболист намерен завершить карьеру.

"Я уже спрашивала его, хочет ли он стать тренером, когда завершит профессиональную карьеру футболиста.

Он сказал мне, что хочет наслаждаться жизнью. Криштиану будет играть до 40 лет", – приводит слова Долореш издание The Sun.

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Криштиану Роналду: карьера в "Манчестер Юнайтед"