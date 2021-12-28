"Ньюкасл" остановил подопечных Ральфа Рангника.

В 19-м туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Юнайтед" пожаловал в гости к "Ньюкаслу".

"Сороки" сенсационно отобрали очки у "красных дьяволов". Аллан Сен-Максимен в дебюте игры вывел "Ньюкасл" вперед, но на 71-й минуте Эдинсон Кавани спас один зачетный пункт для манкунианцев в этой игре. 34-летний уругваец вышел на замену и сравнял счет. Заметим, что Кавани близок к уходу из "Ман Юнайтед".

"Ньюкасл" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Сен-Максимен, 7 - Кавани, 71

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Манкильо, Шер, Ласселс, Крафт, Фрейзер (Альмирон, 74), Шелви, Лонгстофф, Сен-Максимен (Гейл, 83), Уилсон (Мерфи, 45+6), Жоэлинтон

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Далот, Магвайр, Варан, Теллес, Мактоминей (Матич, 78), Фред (Санчо, 46), Гринвуд (Кавани, 46), Фернандеш, Роналду, Рашфорд

Предупреждения: Крафт, 66, Жоэлинтон, 70, Манкильо, 90+5 - Роналду, 57, Фернандеш, 66, Магвайр, 68

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