Запорожский "Металлург" не сумел пробиться в УПЛ.

В среду, 14 июня, состоялся ответный поединок между "Вересом" и "Металлургом" в плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге-2023/24.

Игра проходила на стадионе "Авангард" в городе Ривне и завершилась сокрушительной победой хозяев поля со счетом 6:1.

Футболисты "Вереса" еще до перерыва забили три мяча в ворота соперника и обеспечили себе комфортное преимущество.

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Во втором тайме хозяева поля еще трижды поразили ворота "Металлурга". Все, что смогли сделать футболисты запорожского клуба - забить гол престижа. В компенсированное время гол "Вересу" забил Могильный.

"Верес" - "Металлург" - 6:1

Голы: Крапивный (аг), 16, Балан, 22, 66, Гагун, 23, Гайдучик, 82, 89 - Могильный, 92

"Верес": Когут, Балан, Маткобожик, Хондак (Шух, 78), Гагун, Лебеденко, Кучеров, Близниченко (В. Шарай, 78), С.Шарай (Годя, 70), Г. Пасич (Поворознюк, 88), Шестаков (Гайдучик, 70)

"Металлург": Байда, Сокол, Басов (Поддубный, 83), Векляк (Палюх, 64), Полевой (Дворовенко, 76), Крапивный, Сейтхалилов (Могильный, 46), Шалфеев, Сад (Снижко, 75), Белоцерковец, Сидоров

Предупреждения: Шестаков (58), Г. Пасич (75) - Сокол (20), Сейтхалилов (41), Белоцерковец (61), Крапивный (61)

Удаление: Сокол (35, грубая игра)

Напомним, первая игра команд завершилась минимальной победой "Металлурга" со счетом 1:0. Таким образом, ривненский клуб одержал победу по сумме двух игр с общим счетом 6:2 и сохранил прописку в УПЛ.

Добавим, что в другом матче за право участвовать в УПЛ встречаются "ЛНЗ" Чеокассы и "Ингулец". Первая встреча команд завершилась вничью - 1:1.

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