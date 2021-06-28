Александр Зубков сыграл на чемпионате Европы-2020 всего 12 минут.

Вслед за защитником Денисом Поповым сборной Украины на этом Евро-2020 больше не поможет вингер Александр Зубков.

Об этом сообщил телеведущий Александр Денисов в прямом эфире "Великого футбола".

"Есть одна не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко: Зубков - нет, не сможет больше играть. Он в сборной остается, чтобы дома не сидеть, здесь он и с тренерами, и с медперсоналом. То есть, ему так легче - после травмы быстрее восстановится и подготовится к сезону. Но одной интригой насчет состава точно меньше. К сожалению, Зубков не поможет сборной на Евро-2020".

Напомним, что полузащитник "Ференцвароша" получил травму в дебюте игры против Нидерландов (2:3).

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Швеция - Украина: перед матчем

Украина вышла в плей-офф с третьего места в группе, став одной из четырех лучших команд, занявших третьи места.

Швеция набрала 7 очков и стала первой в одной группе с Испанией, Словакией и Польшей.

Футболисты сборной Украины оценили выход в плей-офф на Швецию.

В предыдущий раз Украина и Швеция встречались на Евро-2012. Тогда украинцы одержали победу благодаря дублю Андрея Шевченко - 2:1. До этого команды трижды встречались в неофициальных матчах: Украина один раз выиграла, один раз проиграла и еще раз победила в серии пенальти.

Уже известно, какой арбитр рассудит поединок между шведами и украинцами.

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Автор: Артем Будрин