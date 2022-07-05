Иван Ордец может продолжить карьеру в швейцарском клубе.

Бывший футболист сборной Украины Иван Ордец может покинуть московское "Динамо" и перейти в "Базель".

29-летний защитник, который после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину никак не отреагировал на эту агрессию, может воспользоваться правилом ФИФА о приостановке контракта и подписать соглашение со швейцарским клубом на один год.

Украинец уже находится в переговорном процессе со швейцарским "Базелем", сообщает "Спорт-Экспресс".

Действующий контракт Ордеца с московским Динамо рассчитан до 2024 года.

Отметим, что Иван Ордец перебрался в московскую команду после ухода из донецкого "Шахтера" в 2019 году. С момента начала войны, уроженец Ближнего Донецкой области молчаливо поддержал нападение РФ на свою Украину. Кроме того, он засветился на корпоративе по случаю окончания сезона, где веселился вместе с партнерами.

Добавим, что "Базель" завершил прошлый чемпионат Швейцарии на втором месте.

Иван Ордец: карьера

Ордец является воспитанником "Шахтера". Кроме "горняков", в Украине он выступал за "Мариуполь".

Иван Ордец провел 99 поединков за "Шахтер", в которых забил четыре гола и сделал три ассиста. За "Мариуполь" сыграл 40 матчей и забил три гола.

В составе "Динамо" сыграл 67 матчей, в которых забил пять голов.

За сборную Украины Ордец сыграл в 12 матчах, забив 1 гол. Но после переезда в Россию защитник перестал вызываться в главную команду страны.

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