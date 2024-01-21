"Осасуна" поднялась на 11-е место в турнирной таблице Ла Лиги.

В воскресенье, 21 января, состоялся поединок 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором "Осасуна" принимала "Хетафе".

Матч проходил на стадионе "Эль Садар" в Памплоне и завершился победой хозяев поля.

На 9-й минуте счет в игре открыл нападающий "Осасуны" Рауль Гарсия. На 31-й минуте полузащитник Икер Муньос удвоил преимущество хозяев. "Хетафе" отыгрался усилиями нападающего Борхи Майораля и полузащитника Неманьи Максимовича, которые отличились на 64-й и 68-й минутах. Победу "Осасуне" принес Хесус Аресо. На 80-й минуте 24-летний защитник отправил мяч в сетку ворот соперника фантастическим ударом практически от углового флажка. Этот гол вполне может претендовать на "Премию Пушкаша".

Видео дня

"Осасуна" - "Хетафе" - 3:2

Голы: Рауль Гарсия, 9, Муньос, 31, Аресо, 80 - Майораль, 64, Максимович, 68

Обзор матча:

"Осасуна" набрала 25 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании по футболу. "Хетафе" с 26 баллами занимает 10-ю строчку.

В следующем туре Ла Лиги "Осасуна" сыграет против "Севильи", а "Хетафе" встретится с "Гранадой".

Вас также могут заинтересовать новости: