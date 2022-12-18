Президент заявил об инициативе созыва Глобального саммита формулы мира.

Сегодня весь мир следит за футбольными новостями из Катара, там пройдет финал Чемпионата мира-2022. Во время этого грандиозного события должно было звучать обращение президента Украины Владимира Зеленского, но ФИФА запретила это делать.

Видеообращение главы украинского государства на своей странице в Facebook опубликовал президент УАФ Андрей Павелко. Он подчеркнул, что его должны увидеть если не с экранов стадиона в Катаре, то с экранов гаджетов. Ведь это - призыв к миру.

"Каждый отец в мире хотел бы взять своего сына на футбольный матч, в то время, как каждая мать мечтает, чтобы ее сын вернулся с войны", — заявляет Зеленский.

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Президент заявил об инициативе созыва Глобального саммита формулы мира.

"Этот чемпионат мира доказывает снова и снова, что разные страны и народы могут решать, кто сильнее, в честной игре, а не в игре с огнем. На зеленом футбольном поле, а не на красном поле битвы. Это мечта стольких людей! Когда игроки соревнуются, но все наслаждаются миром", — говорит глава украинского государства.

Он призвал поддержать Украину и ее усилия для восстановления мира и присоединиться к Глобальному саммиту формулы мира.

ФИФА отклонила просьбу Зеленского выступить с посланием перед финалом ЧМ-2022

Офис президента Украины Владимира Зеленского обратился в ФИФА с просьбой выступить по видеосвязи перед болельщиками финального матча ЧМ-2022 Аргентина-Франция, который пройдет 18 декабря.

Во время этого выступления Зеленский должен был обратиться к людям с месседжем мира во всем мире. Неизвестно, это должен был быть прямой эфир или запись. Однако ФИФА отклонила эту просьбу, что вызвало удивление в офисе президента.

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