Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций состоятся 27 июля и 3 августа.

В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги конференций-2023/24.

На этой стадии участие в турнире принимает полтавская "Ворскла".

Согласно результатам жеребьевки, подопечные Виктора Скрипника сыграют против победителя пары ДАК (Словакия) "Дила" (Грузия).

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Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций будут сыграны 27 июля и 3 августа. Первый матч полтавский коллектив проведет номинально дома.

Чтобы попасть в групповой раунд Лиги конференций "Ворскле" нужно пройти троих соперников.

Отметим, что грузинский клуб "Дила" возглавляет украинский тренер Андрей Демченко. Кроме того, в составе команды играют два украинских футболиста: Евгений Кучеренко и Николай Ковталюк.

Напомним, помимо "Ворсклы", в Лиге конференций-2023/24 участие принимает также киевское "Динамо". "Бело-синие" начнут свои выступления в турнире с 3-го раунда квалификации.

Ранее УНИАН сообщал, что своего соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов-2023/24 узнал "Днепр-1".

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