"Днепр-1" впервые в своей истории сыграет в Лиге чемпионов.

В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

На этой стадии участие в турнире начинает серебряный призер чемпионата Украины - "Днепр-1".

Согласно результатам жеребьевки, соперником команды Александра Кучера стал греческий клуб "Панатинаикос".

Видео дня

Лига чемпионов: результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации

Путь представителей лиг

"Днепр-1" - "Панатинаикос"

"Серветт" - "Генк"

Путь чемпионов

"Жальгирис" (Литва) / "Струга" (Северная Македония) – "Галатасарай" (Турция)

"Балкани" (Косово) / "Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения) / "Валмиера" (Латвия)

"Ракув" (Польша) / "Флора" (Эстония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Карабах" (Азербайджан)

"КИ Клаксвик" (Фарерские острова) / "Ференцварош" (Венгрия) – "Хеккен" (Швеция) / "ТНС" (Уэльс)

"ХИК Хельсинки" (Финляндия) / "Ларн" (Северная Ирландия) – "Мольде" (Норвегия)

"Шэмрок Роверс" (Ирландия) / победитель предварительного этапа – "Копенгаген" (Дания)

"Фарул" (Румыния) / "Шериф" (Молдова) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккаби" Хайфа (Израиль)

"Арис" Лимасол (Кипр) – "Партизани" (Албания) / "БАТЭ" (беларусь)

"Урарту" (Армения) / "Зриньски" (Босния и Герц.) – "Слован" Бр (Словакия) / "Свифт" (Люксембург)

"Динамо" Загреб (Хорватия) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо" Тбилиси (Грузия)

Отметим, что согласно регламенту турнира по Пути представителей лиг вступают в борьбу 4 клуба. По Пути чемпионов в жеребьевке приняли участие 20 команд: 5 клубов, которые начинают борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого отборочного раунда, матчи которого будут сыграны 11/12 и 18/19 июля.

Игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоятся 25/26 июля и 1/2 августа. Победители пар выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Добавим, что "Днепр-1" впервые в клубной истории сыграет в Лиге чемпионов. Для того чтобы пробиться в групповой раунд самого престижного клубного турнира Еропы, команде Александра Кучера нужно будет пройти три раунда квалификации.

Расписание матчей "Днепра-1" во 2-м раунде квалификации ЛЧ

25 июля "Днепр-1" - "Панатинаикос"

1 августа "Панатинаикос" - "Днепр-1"

Потенциальные соперники "Днепра-1" в 3-м раунде квалификации ЛЧ

"Марсель" (Франция)

"Брага" (Португалия)

ПСВ (Нидерланды)

"Рейнджерс" (Шотландия)

Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.

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