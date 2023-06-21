В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.
На этой стадии участие в турнире начинает серебряный призер чемпионата Украины - "Днепр-1".
Согласно результатам жеребьевки, соперником команды Александра Кучера стал греческий клуб "Панатинаикос".
Лига чемпионов: результаты жеребьевки 2-го раунда квалификации
Путь представителей лиг
- "Днепр-1" - "Панатинаикос"
- "Серветт" - "Генк"
Путь чемпионов
- "Жальгирис" (Литва) / "Струга" (Северная Македония) – "Галатасарай" (Турция)
- "Балкани" (Косово) / "Лудогорец" (Болгария) – "Олимпия" (Словения) / "Валмиера" (Латвия)
- "Ракув" (Польша) / "Флора" (Эстония) – "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) / "Карабах" (Азербайджан)
- "КИ Клаксвик" (Фарерские острова) / "Ференцварош" (Венгрия) – "Хеккен" (Швеция) / "ТНС" (Уэльс)
- "ХИК Хельсинки" (Финляндия) / "Ларн" (Северная Ирландия) – "Мольде" (Норвегия)
- "Шэмрок Роверс" (Ирландия) / победитель предварительного этапа – "Копенгаген" (Дания)
- "Фарул" (Румыния) / "Шериф" (Молдова) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккаби" Хайфа (Израиль)
- "Арис" Лимасол (Кипр) – "Партизани" (Албания) / "БАТЭ" (беларусь)
- "Урарту" (Армения) / "Зриньски" (Босния и Герц.) – "Слован" Бр (Словакия) / "Свифт" (Люксембург)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо" Тбилиси (Грузия)
Отметим, что согласно регламенту турнира по Пути представителей лиг вступают в борьбу 4 клуба. По Пути чемпионов в жеребьевке приняли участие 20 команд: 5 клубов, которые начинают борьбу на этой стадии, и 15 победителей первого отборочного раунда, матчи которого будут сыграны 11/12 и 18/19 июля.
Игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА состоятся 25/26 июля и 1/2 августа. Победители пар выйдут в третий раунд квалификации Лиги чемпионов, проигравшие попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Добавим, что "Днепр-1" впервые в клубной истории сыграет в Лиге чемпионов. Для того чтобы пробиться в групповой раунд самого престижного клубного турнира Еропы, команде Александра Кучера нужно будет пройти три раунда квалификации.
Расписание матчей "Днепра-1" во 2-м раунде квалификации ЛЧ
- 25 июля "Днепр-1" - "Панатинаикос"
- 1 августа "Панатинаикос" - "Днепр-1"
Потенциальные соперники "Днепра-1" в 3-м раунде квалификации ЛЧ
- "Марсель" (Франция)
- "Брага" (Португалия)
- ПСВ (Нидерланды)
- "Рейнджерс" (Шотландия)
Напомним, донецкий "Шахтер" как чемпион Украины автоматически попал в групповой этап Лиги чемпионов.