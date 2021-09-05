Сборная Украины сыграла с Францией вничью - 1:1.

Полузащитники сборной Украины Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко прокомментировали ничью в матче квалификации ЧМ-2022 против сборной Франции.

Своими впечатлениями Шапаренко и Ярмоленко поделились в эфире канала "Футбол 1,2,3".

"Поддержка была сумасшедшей. Играли для всей страны. Жаль, что не получилось выиграть, но это футбол. Они забили нелепый гол. Такие игры состоят из мелочей. Нам нужна была победа, но ничья тоже хороший результат. Жаль, что пропустили такой гол", - сказал Шапаренко.

Также он прокомментировал свои слезы после дебютного гола за сборную Украины:

"Мечтал забить за свою страну. Еще и в таком матче, против сборной Франции. Не смог сдержать слез. Мечта, которая сбылась".

Ярмоленко отметил, что на данном этапе сборная Украины может играть против французов только вторым номером:

"Мы понимали перед игрой, что французы будут больше владеть мячом. Нужно было обороняться и ждать свой шанс. С такой командой, как Франция, бесполезно пытаться играть первым номером. На данный момент мы можем играть пока только так".

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"Мы все понимали, что игра с Казахстаном это не тот результат, который нам нужен. Конечно мы получили порцию критики. И она была заслуженной. Понимали, что если проигрываем французам, то шансов у нас никаких не будет. В следующих играх нужно побеждать и брать по 3 очка, если мы хотим поехать на чемпионат мира", - подытожил Ярмоленко.

Украина - Франция: итоги матча

Матч Украина - Франция завершился вничью - 1:1.

Сборная Украины в пятый раз в 12 матчах сыграла вничью с Францией (при одной победе и шести поражениях).

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 все 5 поединков сыграла вничью. У "желто-синих" в активе 5 очков после пяти матчей и третье место в группе D. У Франции после аналогичного количества игр 9 зачетных пунктов и первая строчка.

Следующий матч отбора Украина сыграет 9 октября на выезде против Финляндии.

Автор: Антон Дударь