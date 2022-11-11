В четверг, 10 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский "Реал" одержал непростую победу в игре против "Кадиса" на родном для себя стадионе "Сантьяго Бернабеу" со счетом 2:1.
Концовка матча могла бы быть для "сливочных" менее нервной, если бы стопроцентный момент реализовал хорватский полузащитник "Реала" Лука Модрич.
Обладатель "Золотого мяча-2018" мог делать счет 3:0 на 79-й минуте игры, однако после паса Винисиуса Жуниора с нескольких метров не попал в пустые ворота. Через шесть минут полузащитника заменили, а его неудачу фанаты назвали "промахом года".
Видео промаха Модрича:
We're not used to seeing Modric miss those... 😮 pic.twitter.com/pd3nNht57Y— LaLigaTV (@LaLigaTV) November 10, 2022
После матча хорват опубликовал пост на своей странице в Инстаграме, в котором подколол сам себя за досадный промах.
"Важная победа перед чемпионатом мира. Спасибо Бернабеу за любовь. Говорят, кто-то упустил отличный голевой момент…", - написал Модрич.
В комментариях под этим постом звездного хорватского футболиста потроллили его партнеры по команде.
"Там не было достаточно пространства", - написал Лукас Васкес.
"Забудь об этом, друг. Они переставили ворота. Это не твоя вина", - продолжил троллинг хорвата Федерико Вальверде.
"Не переживай, все ок", - написал Винисиус Жуниор.
"Какой ужасный пас ты мне дал", - ответил Модрич Винисиусу.
Довершил троллинг 37-летнего ветерана "сливочных" главный тренер "Реала" Карло Анчелотти.
"Я сказал Луке, что ему очень повезло, что сборная Хорватии назвала состав на ЧМ-2022 до этого промаха", – пошутил итальянский специалист после матча.
Победу мадридскому "Реалу" в поединке против "Кадиса" принесли голы Эдера Милитао и Тони Крооса.
После 14 туров чемпионата Испании "Реал" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 35 очков. От лидирующей "Барселоны" команда Карло Анчелотти отстает на два очка.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лука Модрич принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив три гола и сделал две результативные передачи. Также на его счету два гола в четырех матчах в Лиге чемпионов.