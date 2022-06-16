Юрий Гура рассказал о подготовке "Александрии" к следующему сезону.

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о подготовке команды к новому сезону украинской Премьер лиги.

Украинский специалист сообщил, что к новому сезону команда будет готовиться без легионеров.

"У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране – война. Они боятся сюда приезжать.

Находящиеся в Украине футболисты будут играть дома. Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продлили. Ну и будем смотреть на новичков", - сказал Гура в интервью "Футбол NEWS".

Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.

"Александрия" заняла 6-е место в турной таблице, заработав за 18 сыгранных матчей 26 очков.

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