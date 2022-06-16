Главный тренер "Александрии" Юрий Гура рассказал о подготовке команды к новому сезону украинской Премьер лиги.
Украинский специалист сообщил, что к новому сезону команда будет готовиться без легионеров.
"У нас не будет легионеров. Сами понимаете, что в стране – война. Они боятся сюда приезжать.
Находящиеся в Украине футболисты будут играть дома. Те, кто хотел пролонгировать контракт, мы их продлили. Ну и будем смотреть на новичков", - сказал Гура в интервью "Футбол NEWS".
Напомним, из-за развязанной РФ полномасштабной войны, чемпионат Украины по футболу был завершен досрочно. Турнирная таблица УПЛ сезона 2021/22 годов зафиксирована по состоянию на 24 февраля 2022 года.
"Александрия" заняла 6-е место в турной таблице, заработав за 18 сыгранных матчей 26 очков.
Сезон УПЛ 2022/2023: что известно
- В конце мая состоялось собрание клубов УПЛ, на котором было принято решение проводить следующий сезон чемпионата Украины, несмотря на войну в стране.
- Министерство молодежи и спорта Украины разрешило проведение спортивных соревнований в отдельных регионах.
- В новом сезоне в Премьер-лиге сыграют 16 команд, матчи чемпионата пройдут в два круга (30 туров).
- Участие в новом сезоне УПЛ не смогут принять черниговская "Десна" и "Мариуполь", однако за ними было закреплено место в чемпионате.
- Из Первой лиги в УПЛ вышли "Металлист" и "Кривбасс".
- Место проведения матчей чемпионата еще уточняется. Некоторые клубы готовы играть только на территории Украины.
- Все матчи в военное время будут проходить без присутствия зрителей на трибунах.
- Ориентировочно новый сезон УПЛ стартует в конце августа.