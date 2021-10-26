Большую часть карьеры специалист провел в шотландском "Рейнджерс".

Бывший главный тренер и президент шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" Уолтер Смит ушел из жизни в возрасте 73 года.

"От имени совета директоров, персонала и игроков "Рейнджерс" я выражаю свои глубокие соболезнования семье Смит. Уолтер оставляет после себя жену, детей и внуков, о которых мы думаем и молимся в это трудное время", — приводит слова председателя Рейнджерс Дугласа Парка официальный сайт клуба.

Уолтер Смит выиграл с клубом из Глазго 21 трофей, включая 10 чемпионских титулов. Он работал с командой в период с 1991 по 1998 год, а также с 2007 по 2011-й.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед может уволить главного тренера: СМИ назвали кандидатов на заменуВ 2008 году Смит вывел "Рейнджерс" в финал Кубка УЕФА, в котором его команда уступила "Зениту" (0:2).

Уолтер Смит занимал пост тренера "Эвертона", а также работал в тренерском штабе "Манчестер Юнайтед".

В 2004 году Уолтер Смит был назначен главным тренером сборной Шотландии, сменив на посту Берти Фогтса. В целом при Смите сборная выступала достаточно успешно, но после неожиданного поражения от сборной Белоруссии Шотландия потеряла шансы на участие в чемпионате мира 2006 года. За период пребывания Смита в должности главного тренера рейтинг сборной Шотландии вырос на семьдесят мест. Под его руководством сборная Шотландии 7 октября 2006 года одержала историческую победу над финалистами чемпионата мира 2006 года, сборной Франции, со счетом 1:0.

Достижения Уолтера Смита:

Смит десять раз приводил "Рейнджерс" к чемпионству в Шотландии: семь подряд побед с сезона 1990/91 по сезон 1996/97, а также еще три триумфа в сезонах 2008/09, 2009/10, 2010/11.

Четыре раза "Рейнджерс" под руководством Смита выигрывал Кубок Шотландии (1992, 1993, 1996, 2008). А также пять раз Кубок шотландской лиги (1993, 1994, 1997, 2008, 2010, 2011).

В 2007 году Уолтер Смит был включен в Зал славы шотландского футбола.

Автор: Владимир Медяник