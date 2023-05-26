Мудрик не реализовал несколько хороших моментов в матче с "Манчестер Юнайтед".

В четверг, 25 мая, лондонский "Челси" с Михаилом Мудриком в составе с разгромным счетом проиграл "Манчестер Юнайтед" в перенесенном матче 32-го тура английской Премьер-лиги.

Украинский вингер провел на поле 64 минуты и имел несколько хороших моментов, чтобы забить гол, однако реализовать их не смог.

После матча легендарный экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гари Невилл жестко раскритиковал Михаила Мудрика за эту игру.

Видео дня

"Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом.

Он такой тяжелый, что касание мяча к нему невероятное. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Как будто у него нет представления о том, что он собирается делать с мячом, до того, как он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове", - приводит слова Невилла Metro.

Добавим, что в нынешнем сезоне АПЛ Михаил Мудрик сыграл 15 матчей в составе "Челси" и отличился 2 результативными передачами.

После 37 туров "Челси" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В заключительном туре АПЛ "Челси" сыграет против "Ньюкасла". Матч состоится 28 мая.

Вас также могут заинтересовать новости: