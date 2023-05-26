"Манчестер Юнайтед" гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.

В четверг, 25 мая, состоялся перенесенный матч 32-го тура английской Премьер-лиги, в котором "Манчестер Юнайтед" принимал лондонский "Челси".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:1.

Футболистам "Юнайтед" удалось быстро открыть счет в игре - на 6-й минуте отличился бразильский полузащитник Каземиро. Под занавес первой половины игры французский нападающий Антони Марсьяль удволил преимущество "красных дьяволов".

На 73-й минуте встречи португальский хавбек Бруну Фернандеш реализовал пенальти и увеличил преимущество "Ман Юнайтед" до трех мячей. На 78-й минуте Маркус Рашфорд отправил четвертый мяч в сетку ворот "Челси" и довел счет до неприличного.

Футболистам лондонского клуба удалось отквитать один гол - на 89-й минуте с передачи Хакима Зиеша забил Жоау Феликс.

"Манчестер Юнайтед" - "Челси" - 4:1

Голы: Каземиро, 6, Марсьяль, 45+5, Фернандеш, 73 (пен.), Рашфорд, 78 - Феликс, 89

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Варан, Линделеф, Шоу (Маласиа, 46), Мактоминей, Эриксен (Фред, 70), Каземиро, Бруну Фернандеш (Мактоминей, 86), Санчо, Антони (Рашфорд, 29), Марсьяль (Гарначо, 70)

"Челси": Аррисабалага, Аспиликуэта, Чалоба, Фофана, Холл, Галлахер (Фофана, 82), Фернандес, Чуквуэмека (Лофтус-Чик, 82), Хавертц (Жоау Феликс, 64), Мудрик (Пулишич, 64), Мадуэке (Зиеш, 82)

Предупреждения: Маласиа, 75 - Фернандес, 75

Обзор матча:

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик вышел на эту игру в основном составе и провел на поле 64 минуты, после чего был заменен. Украинец получил за свою игру оценку 7,0 от статистического портала WhoScored, третью среди лучших в команде после 18-летнего защитника Луиса Холла (7,4) и Энцо Фернандеса (7,1).

Лучшим игроком матча признан полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш (оценка 8,2).

Стоит отметить, что благодаря этой победе "Манчестер Юнайтед" поднялся на третье место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 37 матчах. "Ливерпуль", располагающийся на пятой строчке в таблице АПЛ, заработал 66 очков по итогам 37 игр и уже не сможет подняться выше.

Таким образом, "красные дьяволы" стали четвертой командой, которая представит Англию в следующем сезоне Лиги чемпионов. Ранее участие в главном клубном турнире Европы гарантировали "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ньюкасл".

"Челси" занимает 12-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Команда заработала 43 очка по итогам 37 матчей.

В заключительном туре АПЛ "Челси" сыграет против "Ньюкасла", а "Манчестер Юнайтед" встретится с "Фулхэмом". Оба матча состоятся 28 мая.

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