Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением об увольнении Андрея Шевченко с поста наставника итальянского "Дженоа".
Экс-тренер "бело-синих" заявил, что возглавить "Дженоа" было большой ошибкой для Андрея Шевченко. Этим он сильно испортил свою репутацию.
"Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий "Дженоа" в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры "Дженоа", ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно.
Читайте такжеШевченко впервые прокомментировал свою отставку с поста тренера ДженоаНо он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в "Дженоа" ему ничего не светило. Жаль.
Шевченко был слишком уверен, что вытянет "Дженоа". Получилось, наоборот, "Дженоа" потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды - "Рома", "Аталанта", "Милан", - приводит слова Сабо Meta-ratings.com.ua.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В девяти матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 3 очка.
- "Дженоа" проиграл "Специи" (0:1), "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0), "Аталантой" (0:0) и "Сассуоло" (1:1).
- "Дженоа" по итогам 21-го тура занимает 19-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0. Последний поединок генуэзцы под руководством "Шевы" провели в Кубке Италии против "Милана" (3:1).