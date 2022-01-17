Бывший тренер "Динамо" считает, что Шевченко ошибся, возглавив "Дженоа".

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился своим мнением об увольнении Андрея Шевченко с поста наставника итальянского "Дженоа".

Экс-тренер "бело-синих" заявил, что возглавить "Дженоа" было большой ошибкой для Андрея Шевченко. Этим он сильно испортил свою репутацию.

"Извините за выражение, но Шевченко сам себе нагадил, приняв тонущий "Дженоа" в такой сложной турнирной ситуации. Кто его заставлял туда идти? Зачем он пошел в команду, которая шла на 17-м месте? Я этого не понимаю. Увидев две игры "Дженоа", ужаснулся. С таким подбором игроков команде в Серии А делать нечего. Конечно, наверное, у Шевченко была надежда на трансферное окно, потому что надо было брать как минимум пять новых футболистов. Но в итоге мало кого взяли. В итоге с таким составом на что-то рассчитывать было сложно.

Читайте такжеШевченко впервые прокомментировал свою отставку с поста тренера ДженоаНо он, как говорится, сам виноват в этой ситуации. Видимо, после сборной и Евро Шевченко думал, что легко сможет и в клубе. Но надо не забывать, какое везение было у украинцев при выходе из группы. Я не утверждаю, что Шевченко не понимает в футболе. Понимает. Но для того, чтобы его понимали, нужны футболисты. Увы, с таким подбором игроков в "Дженоа" ему ничего не светило. Жаль.

Шевченко был слишком уверен, что вытянет "Дженоа". Получилось, наоборот, "Дженоа" потянул его вниз. Тем более, не будем забывать, какой сложный календарь был у команды - "Рома", "Аталанта", "Милан", - приводит слова Сабо Meta-ratings.com.ua.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко