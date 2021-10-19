Йожеф Сабо не оставил без внимания слова Луческу о Супряге.

Бывший тренер сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал заявление Мирчи Луческу о том, что форварду киевского клуба Владиславу Супряге стоит подумать о своей роли в команде.

Напомним, в поединке 11-го тура украинской Премьер лиги против ФК "Львов" (4:1) Мирча Луческу в конце первого тайма снял с игры Супрягу и выпустил на поле Гармаша.

"Не знаю, поставит ли скоро крест на Супряге Мирча Луческу, но нападающий ничего не показывает, хотя получает шанс от тренера. Все превознесли его, а он нулевой. Мало того, что не забивной, так еще с четырех метров не смог отправить мяч в ворота соперника. Потом сфолил. Ты же молодой парень, тренируешься. Мог сложиться и забить гол. Но не получается у него.

Думаю, в ближайшее время Луческу больше не будет рассчитывать на него. Ведь тот же Гармаш выходит на его позиции и забивает, хотя я помню его как игрока от штрафной площадки до штрафной площадки. Он был классным полузащитником, с отбором, с хорошей игрой и на защиту, и на атаку. У него все качества были, но он подорвал себе карьеру нефутбольными делами, может в казино играл, машину ему стреляли. А так бы мог уже играть в солидном европейском клубе.

Читайте такжеБарселона - Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионовСейчас, конечно, он вернулся в "Динамо". Он не классический нападающий, а трудяга, играет из глубины. В итоге пользуется доверием и играет.

Пока других нападающих нет. Молодых берут, но они не играют. Поэтому пока что Луческу делает ставку на Гармаша", - сказал Сабо в интервью Meta-ratings.com.ua.

В текущем сезоне Владислав Супряга сыграл за "Динамо" пять матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Всего в футболке "бело-синих" на счету 21-летнего форварда 46 матчей, в которых он забил три гола и сделал шесть голевых передач.

Карьера Владислава Супряги:

Супряга является воспитанником футбольной академии "Днепра". 15 июля 2017 года он дебютировал в составе "Днепр-1" в кубковом поединке против "Буковины".

В 2018 году молодой форвард подписал пятилетний контракт с киевским "Динамо". Дебютировал в чемпионате Украины 25 августа 2018 года в выездном матче против одесского "Черноморца" (1:1).

Летом 2019 года был отправлен играть в "Днепр-1" на правах аренды. Сезон 20/21 начал в составе "Динамо". Первый свой гол забил в первом же поединке на 56-ой минуте против донецкого "Олимпика".

Владислав Супряга является победителем молодежного чемпионата мира (2019), чемпионом Украины (20/21), обладателем Кубка (20/21) и Суперкубка Украины (2020).

Автор: Владимир Медяник