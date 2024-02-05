Михаил Мудрик отдал голевую передачу в матче против "Вулверхэмптона".

В воскресенье, 4 февраля, "Челси" проиграл на своем поле "Вулверхэмптону" в рамках 23-го тура Английской Премьер-лиги.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик вышел на поле на 73-й минуте и отдал голевую передачу на Тьяго Силву на 86-й минуте встречи.

После игры известный британский футбольный эксперт и бывший игрок "Тоттенхэма" Джейми О'Хара жестко раскритиковал Михаила Мудрика.

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"Челси", вау... Там есть игроки с восьмилетними контрактами, я бы им даже годичные контракты не дал.

Мудрик? Такое впечатление, что этот парень не умеет играть в футбол. Я понимаю, что он очень взрывной, но он не может отдать простой пас ближнему. Он вышел на поле и за 10 минут 15 раз потерял мяч и 4 раза отдал его чужому. Это действительно невероятно. Абсолютный шок.

Мудрик стоил 70 миллионов фунтов? Сейчас он не стоит и 7 фунтов", - сказал О'Хара в эфире Sky Sports.

Добавим, что матч "Челси" - "Вулверхэмптон" завершился со счетом 4:2 в пользу "волков".

Михаил Мудрик за эту игру получил 7,0 балла от статистического портала Sofascore. Это лучшая оценка среди всех игроков "Челси", которые вышли на замену в этой встрече.

В текущем сезоне Мудрик сыграл 19 матчей в составе "Челси", в которых забил 3 гола и отдал 3 голевых передачи.

В турнирнирной таблице АПЛ "Челси" занимает 11-е место. В активе "синих" 31 очко.

В следующем туре чемпионата Англии команда Мудрика сыграет против "Кристал Пэлас". Игра состоится 12 февраля. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

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