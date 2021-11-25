Украинский спортсмен считает, что нужно дать время новому тренеру "горняков" построить команду.

В среду, 24 ноября, в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" играл против миланского "Интера". "Горняки" потерпели поражение со счетом 2:0 и вылетели из еврокубков.

Украинский гимнаст и олимпийский чемпион Олег Верняев, который является фанатом "Шахтера", поделился своим мнением о матче "горняков".

"У "Шахтера" новый тренер. Нужно время на то, чтобы сбалансировать команду. В спорте бывают взлеты и падения, поэтому ничего страшного. Даже если в этом году ничего не получится, то нужно думать о следующем", - сказал Верняев в комментарии Футбол 1/2/3.

Положение команд в группе D: "Реал" - 12 очков (5 игр), "Интер" - 10 очков (5 игр), "Шериф" - 6 очков (5 игр), "Шахтер" - 1 очко (5 игр).

"Шахтер" потерял даже теоретические шансы на продолжение борьбы в еврокубках.

"Шахтер" проиграл "Интеру" впервые за последние четыре матча в Лиге чемпионов. Предыдущие три встречи команд завершились с одинаковым счетом 0:0.

"Шахтер" не сумел забить в четвертом из пяти матчей группового этапа ЛЧ в этом сезоне.

В заключительном туре "Шахтер" сыграет против "Шерифа". Матч пройдет 7 декабря.

Автор: Владимир Медяник