"Александрия" за семь сыгранных матчей набрала 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ.

В субботу, 22 октября, был сыгран первый матч девятого тура чемпионата Украины по футболу.

В Киеве на стадионе НСК "Олимпийский" "Александрия" одержала победу в поединке против "Львова".

Голы забивали бывшие игроки киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев и Андрей Цуриков. Первый выполнял навес и по удивительной траектории отправил мяч в дальний угол ворот. А Цуриков поймал мяч и мощно слету пробил без шанса для голкипера соперников.

Александрия - Львов - 2:0

Голы: Калитвинцев, 45+2, Цуриков, 67

Александрия: Билык – Цуриков, Бабогло, Мельник, Мирошниченко – Рыбалка (Ковалец, 71), Дрышлюк (Мустафаев, 90), Демченко – Третьяков (Скорко, 90), Кожушко (Кобзарь, 72), Калитвинцев (Шулянский, 84)

Львов: Ильющенков – Мыльченко, Никитюк, Муравский, Полегенько – Васильев, Шишка (Крушинский, 52) – Бойко (Мишенко, 52), Грисьо – Бугай, Ныч (В. Михайлов, 69)

Видео обзор матча

"Александрия" за семь сыгранных матчей набрала 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Львов" с 5 баллами - на 13-й позиции.

В следующем туре УПЛ донецкий "Шахтер" сыграет против "Александрии" 29 октября, а "Львов" померится силами с "Металлистом" 30 числа.

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